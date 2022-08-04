Лобода унизила коллег в интервью грузинскому журналисту Сулаберидзе, заявив, что Россию покинула вся интеллигенция

Светлана Лобода хотела унизить оставшихся в РФ артистов, заявив, что страну покинула интеллигенция.

Украинская исполнительница Светлана Лобода попыталась унизить оставшихся на родине россиян, утверждая, что из государства уехала вся интеллигенция.

В РФ знаменитость была высмеяна за слишком высокое мнение о своей персоне.

Звезда сцены в интервью грузинскому продюсеру и журналисту Ноэ Сулаберидзе заявила, что сама вернуться в Россию и тем более давать там концерты не видит возможности.

Селебрити уверена, что из РФ "уехала вся интеллигенция", а на родине остались лишь "не читающие интернет люди с особым устройством организма", которые верят тому, что говорят о радио и телевидению.

Интернет-пользователи из России высмеяли Лободу за подобные заявления, напомнив, что большинство из них отказалось от ТВ и радио из-за подобных ей артистов.

Намек на то, что певица считает себя представительницей интеллигенции тоже заставил публику смеяться.

Рассуждать, что не видишь даже возможности думать о приезде в Москву, когда тебе запретили туда въезд на 50 лет - сильно, конечно. Главное, громко сказать, а детали не важны.

Смешно слушать, что в России народ не читает интернет, а вся интеллигенция выехала. За всех говорить и обобщать не нужно, за себя говорите. Конечно, не сможете вернуться, так как РФ ввела запрет на въезд, а, думаю, хотелось бы заработать побольше.

Интеллигенция вся уехала, по ее словам. Господи, она себя, Пугачеву, Галкина и Макаревича интеллигенцией считает?

Ранее певица говорила о том, что её дочери умоляют мать о возвращении в Россию.