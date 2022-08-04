Amnesty International: Украинская армия нарушает законы ведения войны

Международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвиняет украинскую армию в нарушении законов ведения войны и ​​создании угрозы для мирного населения, сообщает AFP.

В качестве нарушений Amnesty International указывает, что украинская армия нарушает законы ведения войны, размещая технику и вооружение в школах, больницах и жилых массивах, а также осуществляя удары из густонаселенных населенные пункты.

"Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в военные. В результате последовавших российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении AI.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что организация задокументировала факты о том, что украинские военные "подвергали риску мирных жителей и нарушали закон о вооруженных конфликтах, действуя в населенных пунктах".

В свою очередь, советник президента Украины Михаил Подоляк в Twitter написал, что "Россия прилагает максимум усилий для дискредитации ВСУ в глазах западного общества и прекращения поставок оружия, используя свою сеть агентов влияния".

"Жаль, что в этой дезинформационной и пропагандистской кампании принимает участие такая организация, как Amnesty International", — добавил он.