В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с турбиной Siemens для "Северного потока"

Компании нужны разъяснения от официальных представителей Европейского Союза и Великобритании. В "Газпроме" опасаются, что перевозка турбины может попасть по санкции.

Проблема с турбиной Siemens возникла из-за санкций, которые Канада, ЕС и Великобритания ввели против России. Кроме того, существуют и контрактные обязательства со стороны Siemens.

В своём официальном Telegram-канале "Газпром" напомнил, что контракт на ремонт турбин был заключен с канадской компанией Industrial Turbine Limited (структурное подразделение Siemens).

После ремонта двигатель должны были передать "Газпрому", однако из-за санкций турбину перевезли в Германию на завод Siemens Energy, который не является стороной контракта.

В "Газпроме" опасаются, что поставка турбины в Россию может быть воспринято Оттавой как нарушение. В этом случае ремонт других турбин "Северного потока" в Канаде будет невозможен.