Грозит срок в 165 лет: в США владелец магазина T-Mobile на обмане клиентов заработал 25 миллионов долларов

Афериста признали виновным в использовании украденных учетных данных для взлома «сотен тысяч мобильных телефонов».

44-летний Аргишти Худавердян, владелец торговой точки Eagle Rock в Лос-Анджелесе, использовал несколько нечестных методов для получения учетных данных, необходимых для разблокировки телефонов или обхода блокировок операторов связи, что позволяло клиентам менять сетевых операторов до истечения срока их контракта.

Он использовал фишинговые электронные письма и социальную инженерию и обманом заставил сотрудников службы технической поддержки T-Mobile сбросить пароли сотрудников, предоставив ему доступ к внутренней системе.

Схема, которой он руководил с августа 2014 года по июнь 2019 года, также включала разблокировку телефонов, о которых сообщалось, что они потеряны или украдены, что позволяло продавать их на черном рынке.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, мужчина рекламировал свои услуги через электронную почту, брокеров и различные веб-сайты, убеждая других в том, что процесс был законным, а T-Mobile — «официальным».

Худавердян «позволил клиентам T-Mobile прекратить пользоваться услугами T-Mobile и тем самым лишить T-Mobile доходов, полученных от контрактов на обслуживание клиентов и планов рассрочки оборудования», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Магазин Худавердяна был закрыт компанией за подозрительную деятельность в 2017 году. Но хозяин начал рассылать убедительные фишинговые электронные письма сотрудникам, в том числе старшему персоналу, обманом заставляя их выдавать свои данные для входа.

Согласно судебным документам, за этот период мошенник получил более 50 учетных записей сотрудников

Сообщается, что Худавердян использовал заработанные деньги для покупки недвижимости в Калифорнии, часов Audemars Piguet Royal Oak за 32 000 долларов и автомобиля Land Rover. А всего "заработал таким образом около 25 миллионов долларов.

Худавердяну грозит как минимум два года лишения свободы за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и до 165 лет по обвинениям, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств связи, отмыванием денег и несанкционированным доступом к компьютеру. Оглашение приговора состоится 17 октября.