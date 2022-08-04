Элтон Джон в своей новой книге рассказал скандальную правду о Майкле Джексоне

Он называет именитого певца «психически больным, беспокойным человеком», и утверждает, что находиться с ним в одной комнате было неприятно.

Новая автобиография сэра Элтона Джона «Я: Элтон Джон» полна шокирующих откровений о его жизни в шоу-бизнесе. В книге он говорит о покойном Майкле Джексоне, которого называет «психически больным, беспокойным человеком».

«Я знал Майкла подростком. Он был очаровательным парнем, которого можно только представить. Однако в определенный момент стал изолировать себя от мира и реальности, как раньше делал Элвис Пресли», - написал в мемуарах Элтон Джон.

Элтон также вспомнил странную ситуацию, которая случилась с ним в годы дружбы с Майклом Джексоном. По словам Элтона Джона, он был приглашенным гостем на семейной вечеринки в имении Майкла.

В какой-то момент Джексон отошел от участников мероприятия, и его потом обнаружили в комнате с сыном горничной. Майкл играл с ребенком, и это натолкнуло Элтона на мысль, что король поп-музыки «не сумел справиться со взрослой компанией".

«Бог знает, что творилось в его голове, какими препаратами его накачивали. Всякий раз, когда я его видел в последние годы, я понимал, что бедняга потерял голову. В прямом смысле слова. Майкл был по-настоящему психически болен, находиться в одной комнате с ним было неприятно», – отметил Элтон Джон.

В своей книге Элтон рассказывает и о других знаменитостях, с которыми был знаком. В этом списке - модельер Джанни Версаче, музыканты Джон Леннон, Фредди Меркьюри и другие.