АвтоВАЗ: из остатков на складах будет собрано около 2 тысяч автомобилей Lada Largus

Пресс-служба автоконцерна сообщила о том, что будет выпущена ограниченная партия автомобилей Lada Largus.

В компании сообщают, что в настоящий момент на ижевском заводе производится сварка и покраска кузовов. 

"Автомобили будут собраны из компонентов, которые ранее были накоплены на складах. Партия будет ограниченной и составит не менее 1,8 шт. " - пояснили в АвтоВАЗе

Выпуск первых автомобилей для продажи на российском рынке ожидается в самое ближайшее время. АвтоВАЗ начал производить Lada Largus с 2012 года. После выпуска ограниченной серии, больше выпускать автомобили этой модели не планируется. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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