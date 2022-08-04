АвтоВАЗ: из остатков на складах будет собрано около 2 тысяч автомобилей Lada Largus

Пресс-служба автоконцерна сообщила о том, что будет выпущена ограниченная партия автомобилей Lada Largus.

В компании сообщают, что в настоящий момент на ижевском заводе производится сварка и покраска кузовов.

"Автомобили будут собраны из компонентов, которые ранее были накоплены на складах. Партия будет ограниченной и составит не менее 1,8 шт. " - пояснили в АвтоВАЗе

Выпуск первых автомобилей для продажи на российском рынке ожидается в самое ближайшее время. АвтоВАЗ начал производить Lada Largus с 2012 года. После выпуска ограниченной серии, больше выпускать автомобили этой модели не планируется.