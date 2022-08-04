Спицын рассказал, как Ельцин пробрался во власть при Горбачеве
Доктор исторических наук Евгений Спицын рассказал, как Борис Ельцин пробрался во власть при Михаиле Горбачеве, который и заложил основы развала Советского Союза. Впрочем, разваливаться начал он раньше.
Ельцин возглавил антикоммунистическую оппозицию и начал борьбу против Горбачева, хотя и тот уже давно отошел от большевистских традиций и благодаря своей некомпетентности, ускорил процесс дезинтеграции СССР.
Хазин и вообще заявил, что первые шаги к развалу Советского Союза были деланы в 1956 году, когда Хрущев, который был троцкистом, а жена Ельцина, это дальняя родственница Троцкого, что Спицын отверг.
Спицын и Хазин провели «Суд над Ельциным» на радио Аврора:
Опубликовано: Антон Райт
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