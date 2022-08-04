Американская баскетболистка Граймер осуждена на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков
Химкинский городской суд приговорил гражданку США Бриттни Грайнер к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
В четверг, 4 августа 2022 года, пресс-служба Химкинксого городского суда Московской области сообщила о вынесении обвинительного приговора по делу американской гражданки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотических средств.
Отмечается, что профессиональная баскетболистка Грайнер согласно постановлению суда будет отбывать наказание в исправительной колонии сроком в девять лет, также суд постановил выплатить гражданке США штраф в размере один миллион российских рублей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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