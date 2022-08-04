Монсон признался в любви к России на русском языке
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон давно перебрался в Россию и перед боем с «Рыжим Тарзаном», или Вячеславом Дациком, напоследок признался в любви к своей новой Родине, на всякий случай.
Он заявил, что хотя родился и вырос в Америке, но хочет жить и работать в России, поскольку здесь его друзья и его дом. Он добавил, что уже 10 лет назад знал о том, что именно здесь он хочет поселиться и остаться навсегда жить.
Монсон сказал следующее:
«Я вырос в Америке, но я хочу работать и жить в Россию. Я люблю Россию, это мой дом. Много моих друзей живут в России, работают тут».
Бойцовский турнир РЕН ТВ состоится 5 августа, где Монсон сойдется в главном бою с «Рыжим Тарзаном». В свое время он выходил на поединок с Емельяненко, где проиграл ему досрочно.
Этот бой пенсионеров интересен лишь в познавательном плане.
Опубликовано: Егор Ветров
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