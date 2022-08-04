Суд в Химках приговорил баскетболистку из США Бритни Грайнер к 9 годам колонии

В четверг, 4 августа суд в подмосковных Химках постановил, что американская баскетболистка Бритни Гринер виновна в хранении и контрабанде наркотиков, сообщает Reuters.

Ее приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Женщина призналась, что привезла в Россию гашишное масло для вейпа. При этом она подчеркнула, что не собиралась проносить запрещенное вещество или причинять кому-либо вред.

Прокуратура потребовала для нее 9,5 лет лишения свободы. Защита Гринер попросила суд оправдать ее, подчеркнув, что в прошлом она не подвергалась наказанию, и высоко оценила ее роль в "развитии российского баскетбола".

Тем не менее российский суд установил, что она совершила преступление умышленно. В итоге ее приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Гринер умоляла российского судью не «покончить с ее жизнью» суровым тюремным приговором, после чего она вскрикнула.

Приговор прокомментировал президент США Джо Байден, объявивший о непрекращающейся борьбе за освобождение баскетболистки.

"Сегодня гражданка США Бриттни Гринер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал — Россия незаконно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, родственниками, друзьями и партнерами по командое", — говорится в заявлении Байдена.

Временный поверенный в делах посольства США в Москве Элизабет Руд назвала приговор несправедливым.

Адвокаты Гринер уже заявили об обжаловании приговора, подчеркнув, что российский суд проигнорировал все доказательства и признание Гринер вины. Они добавили, что разочарованы решением суда.

31-летнюю баскетболистку задержали 17 февраля. Во время досмотра в московском аэропорту Шереметьево в ее багаже ​​были обнаружены картриджи для вейпа, в которых находилась жидкость с гашишным маслом. Американка позвращалась из Нью-Йорка в свой российский клуб УГМК Екатеринбург, где выступает с 2015 года.

В ходе суда баскетболистка признала себя виновной, но четко заявила, что намеренно не нарушала российский закон. Она сказала, что в Соединенных Штатах ей прописали медицинскую марихуану в рамках лечения хронических межсезонных травм, что нередко встречается у спортсменов в странах, где это вещество разрешено.