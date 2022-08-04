Решение ОПЕК привело к резкому падению цен на нефть

ОПЕК приняло решение нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Итоги заседания оказали негативное влияние на нефтяной рынок.

На фоне решения ОПЕК нарастить добычу нефти цены на углеводороды продолжают падать. Участники рынка надеялись на сохранение статус-кво. Негативно сказываются новости о возобновлении переговоров между США и Ираном. На рынке может появиться новый крупный игрок.

Представители Ирана прибудут в Вену для проведения очередного раунда переговоров по ядерной сделке. США могут снять санкции с нефтяной отрасли Ирана в обмен на прекращение ядерных разработок. Если это произойдёт, то Тегеран сможет нарастить добычу сразу на 1 миллион баррелей в сутки.

Цена на нефть марки Brent откатилась до $97 за баррель. Это тревожный сигнал, открывающий пространство для дальнейшего падения до $90.

Способствует снижению цен на нефть и неожиданно возросшие запасы в США до 4,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемых 0,6. Вашингтон нарастил импорт до 2,2 миллиона баррелей и резко сократил экспорт на 1 миллион баррелей.