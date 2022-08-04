США перенесли испытания ракеты Minuteman III из-за напряжённости с Китаем
ВВС США перенесли тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III во избежание эскалации напряжённости с КНР.
4 августа американская газета «Уолл-стрит джорнэл» сообщила о переносе ранее запланированных испытаний ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на неопределённый срок.
В издательстве отметили, что данное решение об временной отмене испытаний ракеты Minuteman III связано с напряжённостью в отношениях США и Китая после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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