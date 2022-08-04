Дачники рассказали, чем подкармливать гортензию в августе для пышного цветения

Гортензия – мощное украшение сада в то время, когда большинство цветов и цветущих кустарников уже отцвели.

Особенности подкормки гортензии в августе:

В конце лета пышная красавица заканчивает свое длительное цветение и готовится к зиме. Процесс бутонизации отнимает у куста много сил и существенно расходует запас питательных веществ. Чтобы его восстановить, растению нужно помочь.

Однажды я пренебрег мероприятием, это привело к последствиям:

сильно снизился иммунитет к различным болезням и вредителям;

цветки стали более мелкими;

бутонов формировалось очень мало.

Поэтому, спустя 2 года после посадки саженца, я стал удобрять гортензию органическими и минеральными составами. Поскольку речь идет об августе, стараюсь избегать составов, содержащих азот.

Народные средства:

В своем садоводстве я активно использую народные рецепты, поскольку они на основе доступного и недорогостоящего сырья, эффективны и экологически безопасны.

Гортензия предпочитает подкисленный грунт, подготавливаю составы на основе:

кислого молока;

молочной сыворотки;

простокваши;

кефира.

Выбранный компонент развожу водой в соотношении 1:1.

Черный хлеб замачиваю водой, оставляю настаиваться 2 часа. Затем процеживаю и подкармливаю куст каждые 14 дней.

Чтобы сделать побеги более гибкими, а корневую систему крепкой, использую дрожжи.

Поступаю таким образом:

Половину столовой ложки дрожжей смешиваю с 3 ст л сахарного песка.

Добавляю теплую воду.

Как только раствор начинает пениться, развожу его в ведре воды.

Минеральные удобрения:

Не менее важны для нормального развития куста, чем органические.

Использую составы, в которых содержатся:

калий;

фосфор;

магний;

кальций.

Содержание азота должно быть минимальным

Комплексные удобрения приобретаю в специализированном магазине и развожу в строгом соответствии с инструкцией.

Также подготавливаю раствор:

суперфосфат — 1 ст л;

сульфат калия — 1 ст л.

Компоненты тщательно развожу в ведре воды. На одно растение достаточно 1 ведро питательного раствора.

При недостаточном количестве железа у гортензии развивается хлороз. В таком случае я растворяю препарат “Феровит” и опрыскиваю им зеленую массу, восполняя дефицит макроэлемента и предотвращая развитие заболевания.

Спустя 7 дней после внесения минеральных составов, использую органику:

птичий помет;

навоз;

перегной.

Некоторые мои подписчики советуют:

Народные средства чередовать со специальными, комплексными составами.

В воду для полива периодически добавлять подкисляющие вещества, это сделает цветение более ярким.

Удобрения вносить в рыхлую, хорошо увлажненную почву.

Провести опудривание прикорневого круга, используя золу.

Подводя итог, скажу, что подкормки важны для нормального роста и развития гортензии. В августе куст готовится к зимовке, закладывает почки на будущий год. Достаточное количество питательных веществ сделает его крепким и здоровым.