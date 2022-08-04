Дачники рассказали, чем подкармливать гортензию в августе для пышного цветения
Гортензия – мощное украшение сада в то время, когда большинство цветов и цветущих кустарников уже отцвели.
Особенности подкормки гортензии в августе:
В конце лета пышная красавица заканчивает свое длительное цветение и готовится к зиме. Процесс бутонизации отнимает у куста много сил и существенно расходует запас питательных веществ. Чтобы его восстановить, растению нужно помочь.
Однажды я пренебрег мероприятием, это привело к последствиям:
сильно снизился иммунитет к различным болезням и вредителям;
цветки стали более мелкими;
бутонов формировалось очень мало.
Поэтому, спустя 2 года после посадки саженца, я стал удобрять гортензию органическими и минеральными составами. Поскольку речь идет об августе, стараюсь избегать составов, содержащих азот.
Народные средства:
В своем садоводстве я активно использую народные рецепты, поскольку они на основе доступного и недорогостоящего сырья, эффективны и экологически безопасны.
Гортензия предпочитает подкисленный грунт, подготавливаю составы на основе:
кислого молока;
молочной сыворотки;
простокваши;
кефира.
Выбранный компонент развожу водой в соотношении 1:1.
Черный хлеб замачиваю водой, оставляю настаиваться 2 часа. Затем процеживаю и подкармливаю куст каждые 14 дней.
Чтобы сделать побеги более гибкими, а корневую систему крепкой, использую дрожжи.
Поступаю таким образом:
Половину столовой ложки дрожжей смешиваю с 3 ст л сахарного песка.
Добавляю теплую воду.
Как только раствор начинает пениться, развожу его в ведре воды.
Минеральные удобрения:
Не менее важны для нормального развития куста, чем органические.
Использую составы, в которых содержатся:
калий;
фосфор;
магний;
кальций.
Содержание азота должно быть минимальным
Комплексные удобрения приобретаю в специализированном магазине и развожу в строгом соответствии с инструкцией.
Также подготавливаю раствор:
суперфосфат — 1 ст л;
сульфат калия — 1 ст л.
Компоненты тщательно развожу в ведре воды. На одно растение достаточно 1 ведро питательного раствора.
При недостаточном количестве железа у гортензии развивается хлороз. В таком случае я растворяю препарат “Феровит” и опрыскиваю им зеленую массу, восполняя дефицит макроэлемента и предотвращая развитие заболевания.
Спустя 7 дней после внесения минеральных составов, использую органику:
птичий помет;
навоз;
перегной.
Некоторые мои подписчики советуют:
Народные средства чередовать со специальными, комплексными составами.
В воду для полива периодически добавлять подкисляющие вещества, это сделает цветение более ярким.
Удобрения вносить в рыхлую, хорошо увлажненную почву.
Провести опудривание прикорневого круга, используя золу.
Подводя итог, скажу, что подкормки важны для нормального роста и развития гортензии. В августе куст готовится к зимовке, закладывает почки на будущий год. Достаточное количество питательных веществ сделает его крепким и здоровым.
Опубликовано: Ангелина Крент
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