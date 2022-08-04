"Роскосмос": дата выхода России из проекта МКС зависит от её технического состояния

Сергей Крикалёв, исполнительный директор по пилотируемым программам заявил, что Россия может выйти из проекта МКС и в 2025, 2028 и даже в 2030 году.

Выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне Сергей Крикалёв заявил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состояние станции.

"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", - сказал Крикалёв.

Новый глава корпорации "Роскомос" на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС до конца 2024 года. В НАСА сообщили, что никаких уведомлений от России не получали. Планируется, что МКС будет эксплуатироваться до 2030 года.

После введения санкций в отношении российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и института ЦНИИмаш бывший глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что без этих предприятий о безопасной эксплуатации станции не может быть и речи. Тем не менее просьбы о снятии ограничений были отклонены.

В настоящий момент специалисты корпорации "Энергия" работают над эскизом новой станции РОСС. Проектирование должно завершиться в 2023 году. Новая российская станция будет летать на высокоширотной орбите.