"Роскосмос": дата выхода России из проекта МКС зависит от её технического состояния
Сергей Крикалёв, исполнительный директор по пилотируемым программам заявил, что Россия может выйти из проекта МКС и в 2025, 2028 и даже в 2030 году.
Выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне Сергей Крикалёв заявил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состояние станции.
"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", - сказал Крикалёв.
Новый глава корпорации "Роскомос" на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия планирует выйти из проекта МКС до конца 2024 года. В НАСА сообщили, что никаких уведомлений от России не получали. Планируется, что МКС будет эксплуатироваться до 2030 года.
После введения санкций в отношении российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и института ЦНИИмаш бывший глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что без этих предприятий о безопасной эксплуатации станции не может быть и речи. Тем не менее просьбы о снятии ограничений были отклонены.
В настоящий момент специалисты корпорации "Энергия" работают над эскизом новой станции РОСС. Проектирование должно завершиться в 2023 году. Новая российская станция будет летать на высокоширотной орбите.
Опубликовано: Максим Алексеев
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