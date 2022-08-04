Министерство культуры Украины обсудит снос памятника Екатерине II в Одессе

Министр культуры Украины Александр Ткаченко анонсировал обсуждение экспертами Минкульта снос памятника основателям Одессы и ликвидацию музея в Полтаве.

4 августа глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём интервью для украинского телевизионного канала «Рада» сообщил о начале обсуждения ведомством всех нюансов сноса памятника Екатерине II и её сподвижникам в Одессе.

Ткаченко также заявил, что на заседании экспертов украинского Минкульта будут также рассмотрены вопросы закрытия Музея истории Полтавской битвы в Полтаве и сноса ряда других памятников расположенных в городе Одесса, которые неугодны киевскому режиму.