Министерство культуры Украины обсудит снос памятника Екатерине II в Одессе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко анонсировал обсуждение экспертами Минкульта снос памятника основателям Одессы и ликвидацию музея в Полтаве.
4 августа глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём интервью для украинского телевизионного канала «Рада» сообщил о начале обсуждения ведомством всех нюансов сноса памятника Екатерине II и её сподвижникам в Одессе.
Ткаченко также заявил, что на заседании экспертов украинского Минкульта будут также рассмотрены вопросы закрытия Музея истории Полтавской битвы в Полтаве и сноса ряда других памятников расположенных в городе Одесса, которые неугодны киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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