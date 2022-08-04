Дачники рассказали, какие лилии не повреждает лилейная муха

Красавицы лилии украшают сад многих цветоводов. Однако вырастить их порой бывает очень сложно, ведь практически все части растения привлекательны для вредителей.

«Лилиям не цвести». Такой вердикт вынесла я, увидев, как один за другим опадают бутоны, которые обещали вот-вот раскрыться и обрадовать нас феерией цвета.

Было непонятно: не то новая болезнь какая-то, не то вредитель. Лилии целые, листва тугая, зелёная, блестящая, хоть сейчас на картинку, а бутоны опадают. Что за напасть?

Начала срочно лопатить источники. Оказалось, виновато малюсенькое существо, лилейная муха из породы минирующих.

Она делает в бутоне прокол, запускает туда яичко. После этого, надёжно ухвоив личинку, заботливая мамаша покидает место преступления.

Новорожденный мажор, родившийся в цветочных хоромах, питается нектаром и амброзией, а садовод чешет репу: заметить прокол можно только пока бутон не начал темнеть.

Бутон падает, личинка его покидает и уходит в землю. Всё повторяется на будущий год.

Раньше ни я, ни большинство читателей с таким подлым вредительством не сталкивались. Да что говорить про читателей, если даже в старых руководствах по выращиванию лилий о ней ни слова. Есть лилейный жук, объедающий листву, клещ и муха-журчалка, которые сообща портят луковицы. Про лилейную муху – тишина.

Первыми меня порадовали низкорослые тигровые лилии. Люблю их, несмотря на простоту. Возможно, это просто ностальгия по ушедшим временам!

Видимо, это относительно новый вредитель, который благодаря слабому фитосанитарному контролю и тесной дружбе приехал к нам из заморских стран. Приехал, обжился, и давай вредить. А мы – плачем. Но я вас, дорогие мои, предупредила. Теперь вы знаете, что к чему. А предупреждён – значит вооружён.

Сообща мы защитим наши лилии!

Выяснила я ещё одну интересную деталь: если лилии вовремя (то есть когда муха только проколола бутон, и он ещё живой-здоровый) обработать системным инсектицидом, цветение можно спасти. Да, возможно, цветочек будет несколько деформирован (ровно настолько, насколько червяк успел его повредить), но цветение БУДЕТ!

Трубчатая лилия Вайт Планет. Серединка должна быть нежно-зелёной, но она явно жёлтая. У лилии чудесный аромат. Очень насыщенный. Самый первый бутон погиб, этот сохранился.

И ещё одну интересную и очень позитивную вещь вам расскажу!

Не все лилии поражаются лилейной мухой!

Часть лилий (у которых бутоны были целые, неповреждённые) я обрабатывать не стала, пожалела. И не зря.

Распустилась одна лилия, за ней другая. В общем, несмотря на напасть, лилии порадовали.

Первой лилией, которая счастливо избегла поедания, оказалась азиатка. И я поспешно сделала вывод, что на азиатки лилейная муха не нападает. Но за ней зацвели и ЛА, и ЛО, и тубчатые лилии. В общем, на первый взгляд – непонятна избирательность этой мухи.

Но, поразмыслив, я поняла, что муха повреждает самые ранние лилии. Лилии среднего и позднего срока цветения не страдают от этого вредителя.