Президент Южной Кореи отказался встречаться с Нэнси Пелоси после её визита на Тайвань

Визит, ставший причиной разногласий между Пелоси и администрацией США пожет подорвать имидж США в мире.

После посещения Тайваня прибытие спикера палаты представителей США в Южную Корею выглядело куда более прозаично.

Пелоси планировала посетить демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, и в частности деревню Пханмунджом, где было заключено перемирие, положившее конец войне на полуострове. Однако никаких фотографий о ее пребывании там так и не появилось.

Президент Южной Кореи Юн Сок Сяньлун отказался от личной встречи с Пелоси. Формальным поводом послужило несовпадение графиков. Южнокорейский лидер был в отпуске. В момент прибытия Пелоси, Юн Сок Сяньлун был в Сеуле, но предпочёл ограничиться разговором по телефону.

Никто из высокопоставленных лидеров страны не встретил Пелоси у трапа самолёта. Был отправлен только почётный караул. В аэропорту спикера ожидали только посол США и командующий американскими войсками Пол Лакамира.

Ситуация была расценена американской стороной как нарушение протокола и вызвала возмущение. Пелоси смогла провести переговоры только со спикером Национального собрания Южной Кореи Кимом Джин-Пё.