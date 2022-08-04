После визита Нэнси Пелоси Китай запускает ракеты вокруг Тайваня

Китай развернул десятки самолетов и выпустил боевые ракеты вблизи Тайваня в четверг в ходе своих крупнейших учений в Тайваньском проливе.

Это случилось на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайские военные подтвердили многочисленные пуски ракет в водах у Тайваня в рамках запланированных учений в шести зонах, которые продлятся до полудня 7 августа.

По данным государственной телекомпании CCTV, было задействовано более 100 самолетов, включая истребители и бомбардировщики, и более 10 военных кораблей.

Министерство обороны Тайваня заявило, что подняло в воздух реактивные самолеты, когда 22 китайских истребителя пересекли срединную линию Тайваньского пролива в зоне тайваньского ПВО.

Вечером 4 августа войска выпустили осветительные ракеты, чтобы отогнать четыре беспилотника, пролетевших над территорией островов Цзиньмэнь. Ракеты, выпущенные Китаем, летели высоко в атмосферу и не представляли опасности для Тайваня.

Но Япония выразила протест по поводу того, что пять ракет упали в ее экономической зоне.

Отвечая на китайские учения, президент Цай Инвэнь заявила, что Тайвань не будет провоцировать конфликты, но будет твердо защищать свой суверенитет и национальную безопасность.

В своем видеообращении к народу Тайваня она подчеркнула, что остров никогда не будет сломлен вызовами.