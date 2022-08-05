Пять известных людей ставших миллионерами в СССР

Советская идеология пропагандировала равенство. Тем не менее в СССР были и очень богатые люди.

Несмотря на общепринятое представление о советском прошлом, как об обществе равных возможностей, были в СССР и свои миллионеры.

Владимир Высоцкий

Талантливый певец и актёр полюбился как человек, тонко чувствующий настроение простых людей. Высоцкий пользовался огромной популярностью. Немало поклонников было у него и за границей. Доходы певца не афишировались, но не трудно понять, что на концертах он зарабатывал огромные деньги.

Михаил Шолохов

Известный писатель, автор романа "Тихий дон" всегда оставался приверженцем коммунистических идеалов. Получая огромные гонорары, жил Шолохов очень скромно. Заработанные деньги писатель передавал на строительство новых школ.

Анатолий Карпов

Талантливый гроссмейстер на протяжении десяти лет подтверждал титул чемпиона мира по шахматам. За победы получал не менее 100 тысяч долларов. Был официальным миллионером в СССР.

Людмила Зыкина

Одаренная певица заработала на концертах по всему миру огромные деньги. Певица обожала бриллианты и тратила именно на драгоценности большую часть своих гонораров.

Юрий Антонов

О том, что певец был очень обеспеченным человеком, он никогда и не скрывал. Антонов зарабатывал 15 тысяч в месяц. Для примера обычный советский гражданин получал зарплату 150-200 рублей.