Лиз Трасс пообещала не посещать Тайвань, если станет премьер-министром Великобритании

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс дала слово, что не будет посещать Тайвань в случае своей победы.

В четверг, 4 августа 2022 года, британский новостной канал Sky News сообщил, глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за кресло премьер-министра Великобритании, во время предвыборных дебатов ответила на вопрос о возможности её поездки на Тайвань в качестве британского премьера.

Трасс с уверенностью заявила, что в случае победы в предвыборной гонке за должность премьера Великобритании, она не намерена посещать с рабочим визитом Тайвань, как это сделала американский спикер Нэнси Пелоси, вызвав напряжённость в отношениях США и КНР.