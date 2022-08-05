Лиз Трасс пообещала не посещать Тайвань, если станет премьер-министром Великобритании
Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс дала слово, что не будет посещать Тайвань в случае своей победы.
В четверг, 4 августа 2022 года, британский новостной канал Sky News сообщил, глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за кресло премьер-министра Великобритании, во время предвыборных дебатов ответила на вопрос о возможности её поездки на Тайвань в качестве британского премьера.
Трасс с уверенностью заявила, что в случае победы в предвыборной гонке за должность премьера Великобритании, она не намерена посещать с рабочим визитом Тайвань, как это сделала американский спикер Нэнси Пелоси, вызвав напряжённость в отношениях США и КНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Sky News: зрители предвыборных дебатов поддержали Риши Сунака как кандидата в премьеры Британии
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Саудовская Аравия и ОАЭ обещают существенно увеличить добычу нефти, но при одном условии
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань