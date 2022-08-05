Эксперты считают, что в крови у мужа Нэнси Пелоси было больше алкоголя в момент аварии

После аварии в Напе содержание алкоголя в крови у Пола Пелоси, мужа Нэнси Пелоси, составило 0,082%. Однако эксперты указывают на несколько нюансов.

Кровь у мужчины взяли не сразу. Около 22:17 28 мая звонивший в службу 911 сообщил о происшествии недалеко от пересечения Калифорнийского шоссе 29 и Оквилл-Кросс-роуд, примерно в 5 милях от виноградников Пелоси.

82-летний мужчина был доставлен в госпиталь Королевы долины для лечения возможных травм. Это обычная практика для автомобильных аварий.

Только после этого Пола Пелоси доставили в тюрьму округа Напа. Полиция получила образец в 00:32 29 мая, через 2 часа 15 минут после того, как в полицию поступил звонок в службу экстренной помощи.

По оценке судмедэксперта доктора Джона Брика, если предположить, что он перестал пить примерно за час до вождения и активно не пил за рулем, его уровень алкоголя в крови мог составлять от 0,105% до 0,127% во время аварии.

Он отметил, что большинство пьющих не проявляют достоверных признаков опьянения, невнятной речи, затруднений при ходьбе до тех пор, пока уровень алкоголя в крови не превысит 0,15%.

Офицеры заметили признаки нарушений, в том числе красные и слезящиеся глаза, и заявили, что Пол пелоси не прошел полевые тесты на трезвость.

Пелоси не признал себя виновным по двум административным правонарушениям, связанным с вождением в нетрезвом виде в среду утром, и должен вернуться в суд 23 августа.