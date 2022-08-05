В Южной Африке начались беспорядки из-за групповых изнасилований

Жители южноафриканского города Крюгерсдорп избили палками подозреваемых незаконных шахтеров и подожгли их лагеря в четверг после ареста более 80 мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании восьми женщин.

Жители поселка Кагисо в Крюгерсдорпе также забаррикадировали дороги камнями и горящими шинами во время акции протеста против присутствия горняков.

Они выступают против высокого уровня преступности в районе, в котором обвиняют нелегальных старателей и неспособность полиции разобраться с ними.

Некоторых подозреваемых в нелегальном добыче полезных ископаемых местные жители раздели догола и избили.

Жители выгнали других из своих лагерей, избили и пинали их, прежде чем передать полиции. В некоторых случаях горняков от протестующих спасала полиция.

В ответ полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона протестующих, между которыми также произошли столкновения с полицейскими.

Полиция сообщила, что восемь женщин были изнасилованы в прошлый четверг, когда съемочная группа, снимавшая музыкальное видео на шахтной свалке в близлежащем поселке Вест-Виллидж, подверглась нападению вооруженных до зубов мужчин. В полиции говорят о расследовании 32 случаев изнасилований.

В Южной Африке широко распространена незаконная добыча полезных ископаемых, где горняки ищут золото на заброшенных рудниках в районе Йоханнесбурга и его окрестностях.