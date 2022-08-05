В Южной Африке начались беспорядки из-за групповых изнасилований
Жители южноафриканского города Крюгерсдорп избили палками подозреваемых незаконных шахтеров и подожгли их лагеря в четверг после ареста более 80 мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании восьми женщин.
Жители поселка Кагисо в Крюгерсдорпе также забаррикадировали дороги камнями и горящими шинами во время акции протеста против присутствия горняков.
Они выступают против высокого уровня преступности в районе, в котором обвиняют нелегальных старателей и неспособность полиции разобраться с ними.
Некоторых подозреваемых в нелегальном добыче полезных ископаемых местные жители раздели догола и избили.
Жители выгнали других из своих лагерей, избили и пинали их, прежде чем передать полиции. В некоторых случаях горняков от протестующих спасала полиция.
В ответ полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона протестующих, между которыми также произошли столкновения с полицейскими.
Полиция сообщила, что восемь женщин были изнасилованы в прошлый четверг, когда съемочная группа, снимавшая музыкальное видео на шахтной свалке в близлежащем поселке Вест-Виллидж, подверглась нападению вооруженных до зубов мужчин. В полиции говорят о расследовании 32 случаев изнасилований.
В Южной Африке широко распространена незаконная добыча полезных ископаемых, где горняки ищут золото на заброшенных рудниках в районе Йоханнесбурга и его окрестностях.
Опубликовано: Светлана Репина
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