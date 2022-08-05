Орбан заявил, что без переговоров РФ и США мира на Украине не будет никогда
Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что стратегия Запада приводит к эскалации конфликта на Украине и уменьшает шансы на мир.
В пятницу, 5 августа 2022 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на конференции в Далласе осудил политическую стратегию глобалистских руководителей стран Запада, которая увеличивает масштаб украинского конфликта.
Орбан также отметил важность проведения дипломатических переговоров между Россией и Соединёнными Штатами, так как уверен, что это является единственным способом, чтобы прийти к миру на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Президент Южной Кореи решил не встречаться с Нэнси Пелоси, которая приехала в его страну
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Sky News: зрители предвыборных дебатов поддержали Риши Сунака как кандидата в премьеры Британии
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань