Орбан заявил, что без переговоров РФ и США мира на Украине не будет никогда

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что стратегия Запада приводит к эскалации конфликта на Украине и уменьшает шансы на мир.

В пятницу, 5 августа 2022 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на конференции в Далласе осудил политическую стратегию глобалистских руководителей стран Запада, которая увеличивает масштаб украинского конфликта.

Орбан также отметил важность проведения дипломатических переговоров между Россией и Соединёнными Штатами, так как уверен, что это является единственным способом, чтобы прийти к миру на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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