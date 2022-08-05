Sky News: зрители предвыборных дебатов поддержали Риши Сунака как кандидата в премьеры Британии
Зрители теледебатов на Sky News предпочли отдать свои голоса за кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака.
В пятницу, 5 августа 2022 года, ведущая британского телеканала Sky News обратилась к зрителям предвыборных дебатов за пост премьера Соединённого Королевства проголосовать за понравившуюся кандидатуру после очередных теледебатов.
Сообщается, что большая часть проголосовавших присутствующих в студии отдали предпочтение бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку, который по итогу опроса телеведущей был более убедительным, чем Лиз Трасс, для зрителей канала Sky News.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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