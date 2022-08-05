Президент Южной Кореи решил не встречаться с Нэнси Пелоси, которая приехала в его страну

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, не счел необходимым лично приветствовать Нэнси Пелоси, прилетевшую с визитом в страну. Вместо этого он предпочел телефонный звонок.

Офис южнокорейского лидера сообщил, что график отпуска президента Юна и визит спикера Пелоси в Республику Корея совпадали, и график не был изменен.

Юн Сок Ёль, вероятно, будет единственным лидером, который не встретится с Пелоси во время ее визита в Азию. Между тем она стала первым действующим спикером Палаты представителей, посетившим Южную Корею примерно за 20 лет.

Рейтинг одобрения Юн Сок Ёля упал почти до исторического минимума всего через три месяца после вступления в должность.

Старший научный сотрудник в Сеуле в Центре новой американской безопасности Дуён Ким говорит, что такое поведение может серьезно осложнить отношения Сеула с Вашингтоном.

Во время своей короткой остановки в Южной Корее Пелоси и ее делегация Конгресса встретились с законодателями в парламенте в Сеуле, где они согласились работать над прекращением стремления Северной Кореи к созданию ядерного оружия.

В повестку дня Пелоси также входила поездка в деревню перемирия Пханмунджом в Демилитаризованной зоне, разделяющей Кореи.

Заслуженный профессор политической науки в Университете Ёнсе в Сеуле Ян Сын Хам считает, что в то время, когда Пелоси вызвала споры на Тайване, офис президента, возможно, хотел дистанцироваться от любого политического конфликта.