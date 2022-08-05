ООН анонсировала выход трёх судов с кукурузой из портов Украины
СЦК разрешил трём судам с украинской кукурузой выйти из портов Черноморска и Одессы.
В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба ООН заявила, что координационный центр одобрил выход судов Polarnet, Navistar и Rojen из двух портов в Черноморске и одного в Одессе через морской гуманитарный коридор.
Сотрудники Организации Объединённых Наций отметили, что общий вес экспортируемой из Украины в Турцию, Ирландию и Великобританию, суда с которыми должны выйти в море сегодня, составляет 58 041 тонн.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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