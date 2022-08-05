В Китае температура растет быстрее, чем во всем мире

Заместитель директора Китайского национального климатического центра (NCC) Юань Цзяшуан заявил, что в будущем рост региональных средних температур в Китае будет значительно выше, чем в мире.

По словам Цзяшуана, средняя температура почвы в Китае за последние 70 лет росла гораздо быстрее, чем в среднем по миру.

Китайское бюро погоды охарактеризовало страну как регион, чувствительный к глобальному изменению климата, где температура поднимается на 0,26 градуса Цельсия за десятилетие с 1951 года по сравнению со средним глобальным показателем в 0,15 градуса.

Специалисты предупреждают, что изменение погодных условий в Китае повлияет на баланс водных ресурсов, сделает экосистемы более уязвимыми и снизит урожайность.

Китай уже пережил несколько недель жаркой погоды, когда температура достигала 44 градусов по Цельсию на юго-западе Юньнани и в провинции Хэбэй на севере.

Оценка климата Китая на 2021 год показала, что уровень прибрежных вод в прошлом году был самым высоким с 1980 года.

Отступление ледников также ускорилось, активная вечная мерзлота вдоль шоссе Цинхай-Тибет достигла рекордно высокого уровня, а морской лед продолжал уменьшаться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в прошлом месяце, что ни одна нация не застрахована от изменения климата, и сказал, что теперь мир должен выбирать между коллективными действиями или коллективным самоубийством.