Вулкан Тонга выбросил в атмосферу беспрецедентное количество воды, это может повлиять на температуру Земли

15 января этого года произошло сильное извержение вулкана Тонга Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Он выбросил в атмосферу беспрецедентное количество водяного пара, что, вероятно, окажет заметное влияние на температуру Земли.

Извержение вызвало цунами и звуковой удар, дважды обогнувший Землю, и было названо местными властями беспрецедентной катастрофой.

По данным НАСА он отправил в стратосферу не только пепел, но и водяной пар в количестве, достаточном для заполнения 58 000 бассейнов олимпийского размера. Это рекордный показатель за все время наблюдений.

Изображения с дронов, полетов и даже с Международной космической станции запечатлели поразительные масштабы взрыва. Количество воды в стратосфере увеличилось примерно на 10%.

Ученые говорят, что беспрецедентный шлейф, который затмил мощность атомной бомбы в Хиросиме, может временно повлиять на глобальную среднюю температуру Земли.

Мощные извержения вулканов обычно снижают температуру поверхности Земли, потому что образовавшийся пепел отражает солнечный свет. Тем не менее, извержение Тонга представляет собой резкий контраст, потому что водяной пар, который он выделяет, может удерживать тепло.

Эксперты говорят, что этот водяной пар может оставаться в стратосфере в течение нескольких лет, потенциально временно усугубляя истощение озонового слоя и повышая температуру поверхности.

Вода может оставаться даже десятилетиями, но она не должна иметь постоянных последствий.