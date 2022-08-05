Диетолог Давид Зинченко назвал продукты, которые растапливают жир на животе

Избавиться от жира на животе проще, чем кажется. Диетолог Давид Зинченко говорит, что для этого нужно включить в рацион несколько групп продуктов.

Один из них – горький шоколад. Лабораторные исследования показали, что в нем содержится антиоксидант, который снижает уровень сахара в крови и препятствует набору веса.

Несмотря на то, что жиры следует ограничивать, в меню должны быть оливковое масло и орехи. Они содержат ненасыщенные жиры, которые продлевают чувство сытости, предотвращают переедание и регулируют гормоны голода.

Яйца воздействуют на гормоны, которые отвечают за накопление жира. В этом продукте содержится холин, который помогает избавиться от жировой прослойки.

Очень важную роль играет клетчатка. Лучше всего получать ее из овса, чечевицы, бобов, коричневого риса. Они не только сжигают жир на животе, но и восполняют дефицит хрома и магния.

Клетчатка поступает в организм также их листовой зелени. В ней сочетается небольшое количество калорий и питательные свойства, а также наличие микроэлементов, которые контролируют воспаление.

Чтобы организм тратил больше калорий, нужна мышечная масса, а для ее образования необходимы белки. Их источником может стать нежирное мясо, которое прекрасно насыщает.

Хорошим оружием в борьбе с жиром на животе может стать любой красный фрукт: грейпфрут, клубника, вишня или малина, а также арбуз, нектарин и слива.