В этом году Европа заплатит за газ на зиму в 10 раз больше, чем обычно
По данным Reuters, европейские страны в этом году заплатят 51 млрд долларов за пополнение запасов зимнего газа, что примерно в 10 раз больше среднего исторического значения.
Даже в условиях энергетического кризиса и продолжающихся перебоев с поставками из России европейские хранилища газа загружены на 70%, что превышает средний пятилетний показатель для этого времени года благодаря высоким ценам и падающему спросу.
Но несмотря на накопление запасов газа, остается неопределенность в отношении того, будет ли Россия вводить дальнейшие ограничения поставок в Германию по газопроводу «Северный поток-1».
Страны увеличили импорт сжиженного природного газа из других государств, в том числе из США, которые в настоящее время отправляют больше газа по морю в Европу, чем Россия по трубопроводу.
На этой неделе российский «Газпром» прекратил экспорт природного газа в Латвию, что уже привело к росту цен на газ в Европе.
Кроме того, Евросоюз призвал к снижению потребления энергии, а также к увеличению использования таких источников, как уголь и нефть.
В течение многих лет Европа отказывалась от сжигания ископаемого топлива в рамках климатических инициатив, но в последние месяцы страны были вынуждены изменить курс в ответ на прекращение поставок природного газа из России.
Европейский Союз стремится к 1 ноября пополнить запасы газа до 80% вместимости в рамках подготовки к пиковому зимнему спросу.
Опубликовано: Светлана Репина
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