Телескоп Уэбба показал одну из самых странных галактик во Вселенной

НАСА опубликовало снимки с телескопа Джеймса Уэбба, на которых показана галактика Колесо Телеги. Она оказалась одной из самых странных во Вселенной.

Эта галактика находится примерно в 500 млн световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Внешне она похожа на колесо повозки.

Это является результатом столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей, которая на изображении не видна.

Столкновения галактических масштабов вызывают каскад различных, более мелких событий между вовлеченными галактиками.

Ученые поясняют, что Колесо Телеги состоит из яркого внутреннего кольца и красочного внешнего. Оба они расширяются наружу от центра столкновения по аналогии с ударными волнами.

Кольцевые галактики встречаются значительно реже, чем спиральные, к которым относится Млечный путь.

НАСА заявило, что яркое ядро содержит горячую пыль и гигантские молодые звездные скопления, в то время как внешнее кольцо, которое расширяется в течение 440 млн лет, показывает формирование новых звезд и сверхновых.

Форма, которую в конечном итоге примет Галактика Колесо Телеги, учитывая эти две конкурирующие силы, до сих пор остается загадкой.