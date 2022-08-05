Телескоп Уэбба показал одну из самых странных галактик во Вселенной
НАСА опубликовало снимки с телескопа Джеймса Уэбба, на которых показана галактика Колесо Телеги. Она оказалась одной из самых странных во Вселенной.
Эта галактика находится примерно в 500 млн световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Внешне она похожа на колесо повозки.
Это является результатом столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей, которая на изображении не видна.
Столкновения галактических масштабов вызывают каскад различных, более мелких событий между вовлеченными галактиками.
Ученые поясняют, что Колесо Телеги состоит из яркого внутреннего кольца и красочного внешнего. Оба они расширяются наружу от центра столкновения по аналогии с ударными волнами.
Кольцевые галактики встречаются значительно реже, чем спиральные, к которым относится Млечный путь.
НАСА заявило, что яркое ядро содержит горячую пыль и гигантские молодые звездные скопления, в то время как внешнее кольцо, которое расширяется в течение 440 млн лет, показывает формирование новых звезд и сверхновых.
Форма, которую в конечном итоге примет Галактика Колесо Телеги, учитывая эти две конкурирующие силы, до сих пор остается загадкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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