Баскетболистка из США Бриттни Грайнер приговорена Химкинским судом к 9 годам колонии

В четверг, 4 августа, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским судом в Подмосковье к 9 годам лишения свободы.

Вердикт по громкому делу встретил резкое противодействие со стороны Джо Байдена.

"Россия ошибочно удерживает Бриттни", — заявил президент США.

Громкое дело Бриттни Грайнер тянулось с февраля. Тогда баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево за хранение наркотиков, так как у нее нашли гашишное масло для вейпа. С тех пор двукратная олимпийская чемпионка находилась в российской тюрьме.

В начале июля начался суд над Грайнер, в ходе которого она признала себя виновной. Приговора баскетболистке пришлось ждать почти месяц, а многочисленные попытки американского правительства вызволить ее из тюрьмы не увенчались успехом.

В четверг, 4 августа, баскетболистку приговорили к 9 годам лишения свободы. Решение российского суда подверглось критике со стороны президента США Джо Байдена.

"Сегодня вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер. Это еще одно напоминание о том, что мир уже знал: Россия ошибочно держит Бритни. Это неприемлемо. Призываю Россию немедленно освободить Грайнер, чтобы она могла быть с женой, родственниками, друзьями и командой", — говорится в заявлении главы американского государства, размещенного на сайте Белого дома.

Позже президент добавил, что продолжит борьбу за возвращение баскетболиста в США.

"Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность дома Бритни", — сказал Байден.

Одним из способов освободить Грайнер, по мнению The Washington Post — обменять ее на торговца оружием Виктора Бута который с 2012 года отбывает 25-летний срок в американской тюрьме.