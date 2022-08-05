ЕС ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича
ЕС считает, что 72-летний Виктор Янукович, проживающий в России, по-прежнему играет «роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Страны-члены Европейского Союза в четверг (4 августа) ввели санкции против бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за их предполагаемую роль в угрозе безопасности Украины.
В заявлении Европейского совета говорится, что эти люди были добавлены в список европейских санкций.
Виктор Янукович руководил Украиной с февраля 2010 года по февраль 2014 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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