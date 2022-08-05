Канада защитила поставку турбины для «Северного потока-1» в Германию
Правительство Канады выступило в защиту поставки обслуживаемой Канадой турбины для газопровода «Северный поток-1» в Германию перед парламентским комитетом.
На созванном заседании Комитета по иностранным делам министр иностранных дел Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подчеркнули, что они сохраняют единство с союзниками в Германии и Европе.
На правительство оказывалось давление с целью передачи турбины в Россию, отметили на собрании.
«Я не могу переоценить серьезную обеспокоенность со стороны немцев, а также со стороны Европейского Союза, по поводу потенциального воздействия фактического отсутствия доступа к природному газу», — сказал Уилкинсон.
Запрет на экспорт турбины был «несостоятельныым» в свете зависимости Германии от российского газа, добавил министр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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