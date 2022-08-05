Украинские порты планируют покинуть еще три судна с зерном
По информации Стамбула, в пятницу из Украины отправятся еще три корабля с грузом зерна на борту.
Благодаря «интенсивной работе» созданного в Стамбуле Координационного центра по экспорту зерна отправка еще трех кораблей запланирована на пятницу, заявил в четверг вечером министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu. Кроме того, разгруженное грузовое судно должно быть осмотрено в Стамбуле, а затем отправлено в направлении Украины.
На основании соглашения при посредничестве Турции грузовое судно с зерном отправилось в Ливан в понедельник впервые с начала СВО. В порт назначения оно прибудет в воскресенье.
Напомним, что соглашение с Турцией при посредничестве ООН о разрешении экспорта зерна из Украины из трех портов было подписано 22 июля.
Координационный центр в Стамбуле укомплектован представителями четырех сторон. Среди прочего, инспекции призваны убедиться, что на кораблях не перевозят оружие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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