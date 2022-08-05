Президент Эрдоган направится в Сочи для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отправился в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин принимает Эрдогана в Сочи на берегу Черного моря. Это вторая встреча глав двух государств с начала СВО. Эрдоган неоднократно предлагал выступить посредником между Москвой и Киевом.

В последний раз Эрдоган и Путин встречались в Тегеране в середине июля. Через три дня Москва, Киев, Анкара и ООН подписали соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.