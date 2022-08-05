Президент Эрдоган направится в Сочи для встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отправился в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Путин принимает Эрдогана в Сочи на берегу Черного моря. Это вторая встреча глав двух государств с начала СВО. Эрдоган неоднократно предлагал выступить посредником между Москвой и Киевом.
В последний раз Эрдоган и Путин встречались в Тегеране в середине июля. Через три дня Москва, Киев, Анкара и ООН подписали соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.
Опубликовано: Тарас Медведев
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