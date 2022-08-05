Сунак впервые выиграл теледебаты у Трасс с планом по инфляции

Бывший министр финансов Великобритании и кандидат на кресло на Даунинг-стрит Риши Сунак, смог убедить многих избирателей-консерваторов во время теледебатов с Лиз Трасс.

После 90 минут прямого эфира, в течение которых каждый из двух кандидатов мог развивать свой проект не дискутируя друг с другом, члены Консервативной партии проголосовали поднятием рук за своего «любимого кандидата».

Ко всеобщему удивлению, Риши Сунак, который, согласно недавним опросам, отстает от своего соперника более чем на 30 пунктов, убедил подавляющее большинство общественности.

Сунак, как грамотный финансист показал свои разногласия с главой МИД Британии Лиз Трасс по экономическим вопросам, подчеркнув, что «корень проблемы - инфляция, а не налоги».

Лиз Трасс со своей идеей о снижении налогов, для избегания давления инфляции на более бедную часть населения, проиграла в этом споре.