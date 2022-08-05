Иван Ургант замечен в Останкино за работой

Писатель Прилепин передал слова очевидцев, которые видели артиста за записью подводки к новой программе.

Иван Ургант ранее выступил с критикой спецоперации на Украине. Как и некоторые другие артисты, Иван выехал из страны, но, по его словам, не навсегда, а в отпуск, сообщает Экспресс газета.

Шоумена не ждали назад, однако ведущий сумел всех удивить, и вернулся. Пока Иван успешно занят на корпоративах, а недавно был замечен и в Останкино.

Об этом в своем блоге в Telegram-канале написал писатель Захар Прилепин, который отличается патриотичностью.

"Говорят, вчера в коридорах Останкино Ургант весело записывал подводки к своей новой программе. Думаю, ютуб-проект. Точнее, ничего не думаю. Просто рассказали. Пусть будет всем хорошо», — написал общественный деятель.

Прилепин, судя по всему, не очень жаждал возвращения Ивана на Первый канал. Меж тем в обществе тоже полно людей, которые не желали бы больше видеть Ивана в эфире Первого канала.

Сам Урганта не комментирует эти выпады. Несколько месяцев назад за него заступился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Урганта настоящим патриотом.