Ирина Винер: нужно создать собственные клубные соревнования по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастике Ирина Винер предложила создать клубные соревнования по примеру КХЛ и НХЛ.

Ирина Винер отметила, что самое главное в создании новой лиги - хорошее призовое вознаграждение и приемлемые условия приёма для спортсменов. 

"Я уже давно предложила создать клубные соревнования по примеру КХЛ и НХЛ. Главное, чтобы были хорошие призовые деньги и достойные условия приёма. Конечно, сейчас большая проблема с перелётами. Но мы можем это сделать ближе к странам Азии, например Китаю, Монголии. А ещё у нас есть Евразия. Россия относится к Евразии, и мы можем себе это позволить. Я поддерживаю эту идею" - заявила Винер.

Кроме того, Виннер напомнила, что в своё время проводились подобные соревнования в Токио. Там были хорошие призовые деньги. Сейчас всё это нужно возобновить. 

Александр Веденин, бывший тренер сборной СССР призвал предпринимателей вложиться в развитие художественной гимнастики и создать лигу, независимую от причуд руководителей международной федерации. 

В марте этого года все российские спортсмены были отстранены от участия в любых соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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