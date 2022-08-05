Ирина Винер: нужно создать собственные клубные соревнования по художественной гимнастике
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастике Ирина Винер предложила создать клубные соревнования по примеру КХЛ и НХЛ.
Ирина Винер отметила, что самое главное в создании новой лиги - хорошее призовое вознаграждение и приемлемые условия приёма для спортсменов.
"Я уже давно предложила создать клубные соревнования по примеру КХЛ и НХЛ. Главное, чтобы были хорошие призовые деньги и достойные условия приёма. Конечно, сейчас большая проблема с перелётами. Но мы можем это сделать ближе к странам Азии, например Китаю, Монголии. А ещё у нас есть Евразия. Россия относится к Евразии, и мы можем себе это позволить. Я поддерживаю эту идею" - заявила Винер.
Кроме того, Виннер напомнила, что в своё время проводились подобные соревнования в Токио. Там были хорошие призовые деньги. Сейчас всё это нужно возобновить.
Александр Веденин, бывший тренер сборной СССР призвал предпринимателей вложиться в развитие художественной гимнастики и создать лигу, независимую от причуд руководителей международной федерации.
В марте этого года все российские спортсмены были отстранены от участия в любых соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
Опубликовано: Максим Алексеев
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