МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

Министр иностранных дел КНР Ван И высмеял поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Руководитель МИД КНР Ван И 5 августа на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене осудил поездку Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ван И сказал, что Китаю теперь необходимо дать США и Тайваню жесткий ответ. Он пообещал, что США поплатятся серьезными за свою «вульгарную комедию», и у них будут серьезные проблемы.

Глава китайской дипломатии отметил, что МИД России оперативно выпустило заявление с осуждением Пелоси.

Ван И сказал, что поездка американской спикера стала серьезным отступлением от принципа «одного Китая» и договоренностей Пекина и Вашингтона.

Министр иностранных дел Китая сказал, что в мире нет таких политических сил, которые могли отколоть Тайвань от Китая.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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