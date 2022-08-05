МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
Министр иностранных дел КНР Ван И высмеял поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Руководитель МИД КНР Ван И 5 августа на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене осудил поездку Нэнси Пелоси на Тайвань.
Ван И сказал, что Китаю теперь необходимо дать США и Тайваню жесткий ответ. Он пообещал, что США поплатятся серьезными за свою «вульгарную комедию», и у них будут серьезные проблемы.
Глава китайской дипломатии отметил, что МИД России оперативно выпустило заявление с осуждением Пелоси.
Ван И сказал, что поездка американской спикера стала серьезным отступлением от принципа «одного Китая» и договоренностей Пекина и Вашингтона.
Министр иностранных дел Китая сказал, что в мире нет таких политических сил, которые могли отколоть Тайвань от Китая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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