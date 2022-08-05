Украину покинули три новых судна с зерном для Ирландии, Великобритании и Турции

Эти три судна, загруженные кукурузой, направятся в Ирландию, Англию и Турцию, говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Три новые партии зерна отправились из Украины под конвоем в пятницу утром.

Тем самым можно говорить о начале серии регулярных поставок для снабжения сельскохозяйственных рынков благодаря международному соглашению, подписанному в июле, сообщило министерство обороны Турции.

Поставки проходят под пристальным вниманием Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в соответствии с условиями международного соглашения, подписанного в 22 июля. Россия и Украина подписали два отдельных соглашения. Соглашение также было парафировано Турцией и ООН.

Navistar под панамским флагом отправился из Одессы в Ирландию с 33 000 тонн кукурузы. «Ройен» под мальтийским флагом направляется в Англию из порта Черноморск с грузом 13 000 тонн. Также подтверждены пункты назначения судов: Рингаскидди в Ирландии и Тиспорт в Соединенном Королевстве.

Наконец, турецкое грузовое судно «Поларнет», также ожидавшее у причала в Черноморске, направляется в Карасу, турецкий порт на Черном море, с 12 000 тонн кукурузы. Оно будет «проинспектировано объединенной инспекционной группой к северу от Стамбула перед прибытием в Карасу», говорится в сообщении министерства.