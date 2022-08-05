Была на грани смерти: чтобы выжить, собака Берта с помощью фитнеса сбросила 16 кг

Для этого ей пришлось совершить перелет из США в Англию, и пройти курс тренировок стоимостью £18 тысяч.

Большая Берта, страдавшая тяжелой формой ожирения, сумела сбросить свыше 16 килограммов веса. А 2 с половиной года назад собака весила рекордные 28,5 килограмма, сообщает Вокруг света.

Тогда фото животного в Интернете увидела Мередит Вилле из Англии - тренер по фитнесу собак. Женщина забрала бездомную собаку из американского приюта в Огайо, чтобы помочь ей сбросить лишний вес. И сегодня Берта выглядит как вполне здоровый пагль (это гибрид мопса и бигля).

Изначально Берта с большим трудом стояла на лапах - такой огромной была ее масса тела. На улицу собачку выносили на руках.

«Я практически уверена, что со своим хроническим ожирением она не протянула бы и двух месяцев», — полагает Мередит Вилле.

После осмотра тренером новой подопечной выяснилось: у Берты понижена активность щитовидной железы, сломано сухожилие на одной из лап. Бедняга также была на грани диабета, печеночной недостаточности и панкреатита.

Похудение собаки началось с беговой дорожки, причем подводной. Берта могла продержаться на тренажере буквально пару минут. Затем с ней начали заниматься в собачьем бассейне.

Српустя несколько месяцев, когда животное потеряло часть веса, ей сделали операцию по восстановлению поврежденного сухожилия..

Во время операции ветеринар обнаружил еще и опухоль в селезенке, и также удалил. Шансы на выживание после операции у Берты были 50%, вспоминает Мередит, однако она справилась.

Программа фитнеса, которую прошла Берта, стоит в Британии 18 тысяч фунтов стерлингов. Но Мередит как хозяйка занималась бесплатно, а недостающие 7 тысяч фунтов - собрала краудфандингом.

Придя в форму, Берта показала настоящий характер, игривый и задорный. «Это очень веселая и непослушная собака, и она привязана ко мне», — поделилась Мередит.