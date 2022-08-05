Тайваньский кризис угрожает экономике Германии, сообщили эксперты

Глобальные последствия вооруженного конфликта из-за Тайваня также угрожают экономике Германии.

«Военный конфликт на Тайване, вероятно, представляет собой самую большую угрозу тесным экономическим отношениям между Германией и Китаем, которые были выстроены за последние десятилетия», — сказал Макс Зенглейн, главный экономист Института китаеведения Меркатора (MERICS) в Берлине.

«Эскалация приведет к цепной реакции с далеко идущими негативными экономическими последствиями», — сказал Зенглейн. Сбои в важных цепочках поставок или возможные санкции повлекут за собой огромные экономические издержки.

Тайваньские компании играют «центральную роль» в глобальных цепочках поставок благодаря своему доминирующему положению в производстве полупроводников, а также других высокотехнологичных компонентов для электротехники.

«Растущие геополитические риски в настоящее время дают нам понять, насколько хрупкими являются глобализированные производственные процессы», — сказал Зенглейн.

Член исполнительного совета Немецкой торговой палаты в Китае Йенс Хильдебрандт подчеркнул важность китайского рынка для экономики Германии.

«Китай является центром производства важных продуктов добычи и поставок в самых разных отраслях», — рассказал Хильдебрандт для DPA. «Еще одна потеря первичных и промежуточных продуктов из Китая создаст мрачные перспективы для экономики Германии», - добавил эксперт.

Недельные блокировки, вызванные стратегией Китая по борьбе с коронавирусом, уже серьезно нарушили цепочки поставок.

«Немецкая экономика и немецкие потребители явно ощутили последствия этого», — сказал Хильдебрандт. После США Китай является крупнейшим экспортным рынком Германии, подчеркнул Хильдебрандт.