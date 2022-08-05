Винник был доставлен в США на частном самолете
Александр Винник был перевезен на самолете из Греции в Бостон, а затем в Сан-Франциско.
Семья Александра Винника 5 августа сообщила, что его перевезли на частном самолете в Соединенные штаты Америки.
Они сказали, что Александру разрешили позвонить из Бостона домой. По их мнению, это было похоже на похищение.
Уточняется, что Винника сначала перевезли в Бостон из Греции, а потом в Сан-Франциско.
Гражданин России, ранее живший в городе Курган, Александр Винник обвиняется в отмывании денег и махинациях с криптовалютой.
В 2017 году Винника арестовали по запросу США на греческом полуострове Халкидики, где он отдыхал с семьей.
20 декабря 2019 года глава Минюста Греции Костас Циарас подписал указ об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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