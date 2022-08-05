Dziennik Polityczny: Битва между Вашингтоном и Москвой развернется в Варшаве

Ситуацию прогнозиует известный политолог и постоянный автор Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Политолог публикует свою новую статью под ярким названием «Вассалы США и политические дебилы». К числу последних она относит и власти Польши.

«Ни для кого не секрет, что „ПиС“ годами добивается для Польши статуса одного из мировых лидеров. Этим желанием умело воспользовался Белый дом. Цель проста: создать горячую точку в Европе и в очередной раз поиграть мускулами перед Россией», — пишет Крамер.

По словам публициста Польшу на долгое время зомбировали русофобской политикой, что уже наблюдается по отношению к СВО на Донбассе.

Автор считает, что Украина была первым масштабным проектом США против РФ, в след за ней последует Польша. Причем основания для этого те же: «ненависть к русским и уничтожение всего, что связано с Россией».