Dziennik Polityczny: Битва между Вашингтоном и Москвой развернется в Варшаве
Ситуацию прогнозиует известный политолог и постоянный автор Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
Политолог публикует свою новую статью под ярким названием «Вассалы США и политические дебилы». К числу последних она относит и власти Польши.
«Ни для кого не секрет, что „ПиС“ годами добивается для Польши статуса одного из мировых лидеров. Этим желанием умело воспользовался Белый дом. Цель проста: создать горячую точку в Европе и в очередной раз поиграть мускулами перед Россией», — пишет Крамер.
По словам публициста Польшу на долгое время зомбировали русофобской политикой, что уже наблюдается по отношению к СВО на Донбассе.
Автор считает, что Украина была первым масштабным проектом США против РФ, в след за ней последует Польша. Причем основания для этого те же: «ненависть к русским и уничтожение всего, что связано с Россией».
Опубликовано: Тарас Медведев
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