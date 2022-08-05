Кевина Спейси за «сексуальные намеки» обязали выплатить создателям «Карточного домика» $31 млн

По словам создателей сериала, они понесли убытки после вынужденного увольнения актера по причине предполагаемых закулисных сексуальных домогательств.

История расплаты 63-летнего актера за скандал с домогательствами продолжается. Согласно решению суда Кевин Спейси должен выплатить крупную сумму Netflix.

Такое решение вынес Верховный суд Лос-Анджелеса по нашумевшему делу звезды Голливуда. В качестве истца выступили продюсеры сериала Netflix «Карточный домик».

Кевина обязали выплатить 29,5 миллиона долларов - в качестве компенсации ущерба. И еще дополнительно 1,5 миллиона долларов - в качестве гонораров и расходов на адвоката.

По словам создателей сериала, они понесли огромные убытки после вынужденного увольнения Спейси по причине предполагаемых закулисных сексуальных домогательств.

Компания MRC разорвала с актером отношения в 2017 году. Организация приступила к расследованию после появления обвинений в том, что Спейси подвергал сексуальному насилию, а также домогался молодых людей, среди которых был и помощник продюсера сериала.

Как Спейси будет расплачиваться, непонятно. Карьера обладателя 2-х статуэток премии «Оскар» практически похоронена. Кевин с 2017 года не играет в театре, а фильмы с его участием после скандала или убраны на полку, или пересняты с другими актерами.

Впрочем, дела звезды понемногу начинают налаживаться. В 2021-м актер появился в ленте Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». А в нынешнем году ему дали роль в исторической денте «1242: Врата на Запад».