ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске

Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку осуществления теракта в Черкесске. Организатором теракта был член запрещённой в России украинской организации "Правый сектор".

5 августа ФСБ России опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ сорвали попытку теракта в Черкесске - столице Карачаево-Черкесии.

Известно, что теракт готовил двадцатилетний участник группы "Правый сектор", который хотел взорвать местные военкомат и прокуратуру, позднее уехав в Украину.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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