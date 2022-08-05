ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку осуществления теракта в Черкесске. Организатором теракта был член запрещённой в России украинской организации "Правый сектор".
5 августа ФСБ России опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ сорвали попытку теракта в Черкесске - столице Карачаево-Черкесии.
Известно, что теракт готовил двадцатилетний участник группы "Правый сектор", который хотел взорвать местные военкомат и прокуратуру, позднее уехав в Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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