Блинкен: ответ Китая на поездку Пелоси в Тайвань является радикальным

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает неоправданным ответ Пекина на высадку Нэнси Пелоси на Тайване.

Утром пятницы американское издание Reuters опубликовало интервью с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, который сообщил, что считает неоправданным радикальный ответ Китая на прошедшее посещение тайваньского острова спикером палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси.

Накануне Пелоси посетила Тайвань, покинув остров спустя двадцать часов нахождения на нём. После этого армия Китая развернула масштабные военные учения в семи точках вокруг Тайваня, поразив цели в восточной части тайваньского пролива. Часть из выпущенных снарядов упали в исключительной экономической зоне Японии, за что Токио выразил Пекину протест.