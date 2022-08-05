16-летний музыкант Ваня Дмитриенко пожаловался, что пожилые фанатки лезут к нему с поцелуями

Юный автор хита «Венера-Юпитер» стал кумиром для миллионов поклонниц, однако слава приносит артисту не только удовольствие.

Ваня Дмитриенко в шоу Стаса Ярушина рассказал о неадекватных фанатках, с которыми приходится сталкиваться юному музыканту.

Дмитриенко признался, что с него "пытались штаны снять в ходе фотосета, рвали вещи. Бывало, что даже тянулись поцеловаться в губы взрослые женщины".

Но 16-летний исполнитель обиды на поклонниц не держит. «Ну и в чем сумасшествие? Это отрыв! Но я не считаю это нормальным. К примеру, стоишь, фоткаешься, а у них уже полетела торпеда», — поделился Ваня.

У Дмитриенко есть избранница — это блогерша Саша Айс. Нежные чувства помогают музыканту создавать трогательные композиции.

"Невероятное ощущение внутри. Это тяжело объяснить. Так сильно я влюбился впервые. Круто, хотя моментами понимаешь, что мы чертовски разные люди. Но именно это и держит", — рассказал певец в YouTube-шоу МУЗLOFT.