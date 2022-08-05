МИД Китая: поездка Пелоси на Тайвань оберётся серьёзными последствиями для США
Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что США ожидают серьёзные последствия после высадки Нэнси Пелоси на Тайване.
В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И публично заявил, что после поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон ожидают серьёзные последствия. По мнению Ван И, появление Пелоси на тайваньском острове является признаком нежелания Соединённых Штатов соблюдать договорённости, достигнутые Вашингтоном и Пекином.
Также Ван И считает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань является "вульгарной комедией" США, на которую Китай будет вынужден жёстко отвечать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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